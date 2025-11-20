Головин прокомментировал период карьеры Кузяева в «Гавре»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о том, почему Далер Кузяев провалился в «Гавре».

– Почему у Далера Кузяева не получилось?

– Не знаю. Я вообще смотрел его игры специально, мне было очень интересно, особенно когда он перешел. Я бы не сказал, что это у него не получилось.

Это у них не получилось. Здесь нет его вины, я считаю. Потому что команда играла в футбол такого стиля, который не совсем для Далера. Они играли очень очень закрыто.

– Гаврский автобус?

– Типа такого, да. У него есть хорошее качество играть с позиции первого номера, в созидании он силен. Это вообще не его футбол.

Понятно, он там пытался, даже нам забил. Я еще на поле на него ругался. Мол, не забивал 20 игр, а с нами вышел и сразу забивает.

Он сказал, что случайно получилось. Мы выиграли 3:1, проигрывая 0:1. Думаю, точно это не его вина. Так сложилось.