Головин прокомментировал период карьеры Кузяева в «Гавре»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о том, почему Далер Кузяев провалился в «Гавре».
– Почему у Далера Кузяева не получилось?
– Не знаю. Я вообще смотрел его игры специально, мне было очень интересно, особенно когда он перешел. Я бы не сказал, что это у него не получилось.
Это у них не получилось. Здесь нет его вины, я считаю. Потому что команда играла в футбол такого стиля, который не совсем для Далера. Они играли очень очень закрыто.
– Гаврский автобус?
– Типа такого, да. У него есть хорошее качество играть с позиции первого номера, в созидании он силен. Это вообще не его футбол.
Понятно, он там пытался, даже нам забил. Я еще на поле на него ругался. Мол, не забивал 20 игр, а с нами вышел и сразу забивает.
Он сказал, что случайно получилось. Мы выиграли 3:1, проигрывая 0:1. Думаю, точно это не его вина. Так сложилось.
- 32-летний Кузяев провел в «Гавре» два сезона.
- Его статистика во Франции: 46 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
- Этой осенью хавбек перешел в «Рубин».