Мостовой: «У Головина не будет трофеев, если он останется в «Монако»

Александр Мостовой порассуждал о том, стоит ли полузащитнику «Монако» Александру Головину возвращаться в РПЛ.
«Не люблю давать советы, потому что их никто не слушает и не применяет (смеeтся).
Про Александра я говорил одним из первых, когда он только уезжал в Европу, что надо уезжать. Он, можно сказать, пожертвовал хорошим футболом ради наград.
Как вы знаете, у него почти нет трофеев. И не будет, если он останется в «Монако».
У него есть выбор, когда у многих не было этого выбора. Сейчас золотое время для футболистов: они могут делать, что захотят: захотел – уехал, захотел – остался.
Рад тому, что Александр хотя бы много лет поиграл во Франции, и его там хорошо знают», – заявил Мостовой.
- 29-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
- Он забил 36 голов и сделал 40 ассистов в 241 матче.
- Контракт российского футболиста с клубом Лиги 1 действует еще 3,5 сезона.
- Его единственный трофей на клубном уровне – чемпионство в РПЛ-2015/16.
Источник: «Советский спорт»