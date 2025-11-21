Мостовой: «У Головина не будет трофеев, если он останется в «Монако»

Александр Мостовой порассуждал о том, стоит ли полузащитнику «Монако» Александру Головину возвращаться в РПЛ.

«Не люблю давать советы, потому что их никто не слушает и не применяет (смеeтся).

Про Александра я говорил одним из первых, когда он только уезжал в Европу, что надо уезжать. Он, можно сказать, пожертвовал хорошим футболом ради наград.

Как вы знаете, у него почти нет трофеев. И не будет, если он останется в «Монако».

У него есть выбор, когда у многих не было этого выбора. Сейчас золотое время для футболистов: они могут делать, что захотят: захотел – уехал, захотел – остался.

Рад тому, что Александр хотя бы много лет поиграл во Франции, и его там хорошо знают», – заявил Мостовой.