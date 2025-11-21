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  • Мостовой: «У Головина не будет трофеев, если он останется в «Монако»

Мостовой: «У Головина не будет трофеев, если он останется в «Монако»

21 ноября 2025, 01:20
5

Александр Мостовой порассуждал о том, стоит ли полузащитнику «Монако» Александру Головину возвращаться в РПЛ.

«Не люблю давать советы, потому что их никто не слушает и не применяет (смеeтся).

Про Александра я говорил одним из первых, когда он только уезжал в Европу, что надо уезжать. Он, можно сказать, пожертвовал хорошим футболом ради наград.

Как вы знаете, у него почти нет трофеев. И не будет, если он останется в «Монако».

У него есть выбор, когда у многих не было этого выбора. Сейчас золотое время для футболистов: они могут делать, что захотят: захотел – уехал, захотел – остался.

Рад тому, что Александр хотя бы много лет поиграл во Франции, и его там хорошо знают», – заявил Мостовой.

  • 29-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
  • Он забил 36 голов и сделал 40 ассистов в 241 матче.
  • Контракт российского футболиста с клубом Лиги 1 действует еще 3,5 сезона.
  • Его единственный трофей на клубном уровне – чемпионство в РПЛ-2015/16.

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Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр Мостовой Александр
Комментарии (5)
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Mirak92
1763685682
а ты че в Сельте умник сидел?) клоун
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k611
1763687274
У Сафонова есть трофеи, только вот он не играет...
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subbotaspartak
1763696404
У Мостового много трофеев. В Спартаке.
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boris63
1763700098
Санькино время уже ушло, травмы пошли, и сильнее уже не будет. Да и вряд ли кто позовёт в более сильную команду.
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позор
1763701129
мостовой вчера в палате выиграл шоколадную медаль. сам главврач вручал, между прочим, это вам не хухры-мухры. вот у меня такой нет, и у вас нет, и у головина нет. кстати, к медали прилагался бонус, в виде дополнительной прогулки 30 минут во внутреннем дворике, под наблюдением санитаров.
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