Определились все участники Межконтинентального кубка, Сафонов может выиграть 6-й трофей за год с «ПСЖ»

«Фламенго» благодаря победе в Кубке Либертадорес завоевал право сыграть в Межконтинентальном кубке ФИФА 2025 года.

В финал турнира уже автоматически попал «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов. Решающая игра пройдет в Эр-Райяне (Катар) 17 декабря.

В плей-офф «Фламенго» сыграет с обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ мексиканским «Крус Асулем» 10 декабря. Победитель этой встречи 13 декабря проведет матч с «Пирамидс», выигравшим африканскую Лигу чемпионов, за выход в финал.

Ранее египетский клуб уже обыграл на предыдущих стадиях турнира новозеландский «Окленд Сити» (3:0) и саудовский «Аль-Ахли» (3:1).