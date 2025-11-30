Введите ваш ник на сайте
  Определились все участники Межконтинентального кубка, Сафонов может выиграть 6-й трофей за год с «ПСЖ»

Определились все участники Межконтинентального кубка, Сафонов может выиграть 6-й трофей за год с «ПСЖ»

Сегодня, 13:37
2

«Фламенго» благодаря победе в Кубке Либертадорес завоевал право сыграть в Межконтинентальном кубке ФИФА 2025 года.

В финал турнира уже автоматически попал «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов. Решающая игра пройдет в Эр-Райяне (Катар) 17 декабря.

В плей-офф «Фламенго» сыграет с обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ мексиканским «Крус Асулем» 10 декабря. Победитель этой встречи 13 декабря проведет матч с «Пирамидс», выигравшим африканскую Лигу чемпионов, за выход в финал.

Ранее египетский клуб уже обыграл на предыдущих стадиях турнира новозеландский «Окленд Сити» (3:0) и саудовский «Аль-Ахли» (3:1).

  • Межконтинентальный кубок под эгидой ФИФА проходит во второй раз в истории. В прошлом году его выиграл «Реал».
  • Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может завоевать 6-й трофей в 2025 году. Ранее россиянин победил с командой в Суперкубке, чемпионате и Кубке Франции, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Единственный турнир, который парижский клуб не выиграл в этом году, – это клубный чемпионат мира.

Garrincha58
1764508062
И станет самым титулованным футболистом в России. Мостовому такое и не снилось
Romeo 123
1764514391
В уефа понавыдумывали ненужны кубков, бабло рулит. Скоро ещё пару лишних кубков придумают , кубок из одного матча.
