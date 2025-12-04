«Кого мы купили?» Сафонов рассказал, как от него шарахались в «ПСЖ» в первое время

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о своей адаптации во французском клубе.

Россиянин перешел в парижскую команду летом 2024 года из «Краснодара». За него заплатили 20 миллионов евро.

– Сколько времени тебе потребовалось осознать, что «мне было тяжело, а сейчас я соответствую уровню»?

– Первые три месяца от меня шарахались: «Кого мы купили?» (смеется) Понятно, что я утрирую. Но мне кажется, мне немного больше времени понадобилось, чем должно было. Три месяца – чтобы я хоть что-то начал показывать. Сейчас я прошел футбольную адаптацию на психологическом уровне – мне комфортно, я понимаю, что я могу, на мне нет дополнительного давления. Потому что оно было, тем более, когда что-то не получается. У меня в жизни все получалось достаточно быстро! И здесь я понимаю, что есть такие люди (в команде), что я просто стою в сторонке. А в РПЛ я был одним из тех, кто был среди одаренных! Это такой диссонанс: нужно понять, что сейчас тебе нужно чуть больше работать, чтобы как минимум достать того уровня, который есть (у игроков «ПСЖ»).