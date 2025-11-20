Головин назвал страну, где планирует жить после карьеры

Полузащитник «Монако» Александр Головин сообщил, что планирует дальше жить в России.

– Какие у вас есть пожелания самому себе?

– Понять, чего я хочу дальше: или я хочу вернуться, или я хочу еще остаться. Я пока в таком моменте, когда не понимаю, что мне делать. Я хочу просто четко понять, что мне нужно. Именно касательно карьеры.

Получается, то же самое и в жизни. Если я решу перейти в Россию… Я себе желаю жить в России, тогда я буду полностью счастлив. Один ответ на два вопроса: именно понять, чего я хочу дальше.