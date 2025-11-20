Введите ваш ник на сайте
Головин назвал страну, где планирует жить после карьеры

Сегодня, 12:55
1

Полузащитник «Монако» Александр Головин сообщил, что планирует дальше жить в России.

– Какие у вас есть пожелания самому себе?

– Понять, чего я хочу дальше: или я хочу вернуться, или я хочу еще остаться. Я пока в таком моменте, когда не понимаю, что мне делать. Я хочу просто четко понять, что мне нужно. Именно касательно карьеры.

Получается, то же самое и в жизни. Если я решу перейти в Россию… Я себе желаю жить в России, тогда я буду полностью счастлив. Один ответ на два вопроса: именно понять, чего я хочу дальше.

  • «Монако» купил Головина в 2018 году у ЦСКА за 30 миллионов евро.
  • В 241 матче за красно-белых у россиянина 36 голов, 40 ассистов.
  • Контракт до 2029 года.

Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Головин Александр
ilich55
1763636945
Правильно мыслишь Санёк. Родина есть Родина, и у каждого человека она единственная.
