Головин назвал страну, где планирует жить после карьеры

Полузащитник «Монако» Александр Головин сообщил, что планирует дальше жить в России.
– Какие у вас есть пожелания самому себе?
– Понять, чего я хочу дальше: или я хочу вернуться, или я хочу еще остаться. Я пока в таком моменте, когда не понимаю, что мне делать. Я хочу просто четко понять, что мне нужно. Именно касательно карьеры.
Получается, то же самое и в жизни. Если я решу перейти в Россию… Я себе желаю жить в России, тогда я буду полностью счастлив. Один ответ на два вопроса: именно понять, чего я хочу дальше.
- «Монако» купил Головина в 2018 году у ЦСКА за 30 миллионов евро.
- В 241 матче за красно-белых у россиянина 36 голов, 40 ассистов.
- Контракт до 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»