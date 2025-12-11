Новая информация по воспитаннику «Зенита» Саусю в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ведет работу по трансферу полузащитника «Балтики» Владислава Сауся.

«Кахигао провел встречу с представителями Сауся.

Между стороной игрока и спортивным блоком «Спартака» были неформальные контакты, московский клуб пока не делал официального предложения калининградцам.

Также, несмотря на общение между сторонами, продвижению переговоров мешает неопределенность на тренерском мостике московской команды. Представители Сауся перед принятием решения о будущем игрока хотят понимать, кто будет руководить «Спартаком», – написал источник.