«Локомотив» провел встречу с представителями Баринова

Вчера, 10 декабря, руководство «Локомотива» провело встречу по ситуации с капитаном команды Дмитрием Бариновым.

На ней присутствовали руководители клуба и представители игрока. Ситуация осталась без изменений – Баринов не готов подписывать новый контракт.

Ранее клуб сначала был готов продать игрока (в летнее трансферное окно), затем поменял свое решение и выразил готовность продлить договор, затем предложенные условия не раз менялись, что в итоге и привело футболиста к принятию решения об уходе.

Вести переговоры и подписывать контракт с другим клубом Баринов сможет с 1 января следующего года. Этим клубом станет ЦСКА – ожидается, что полузащитник подпишет контракт на три года.