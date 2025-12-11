Введите ваш ник на сайте
«Локомотив» провел встречу с представителями Баринова

Сегодня, 16:18
1

Вчера, 10 декабря, руководство «Локомотива» провело встречу по ситуации с капитаном команды Дмитрием Бариновым.

На ней присутствовали руководители клуба и представители игрока. Ситуация осталась без изменений – Баринов не готов подписывать новый контракт.

Ранее клуб сначала был готов продать игрока (в летнее трансферное окно), затем поменял свое решение и выразил готовность продлить договор, затем предложенные условия не раз менялись, что в итоге и привело футболиста к принятию решения об уходе.

Вести переговоры и подписывать контракт с другим клубом Баринов сможет с 1 января следующего года. Этим клубом станет ЦСКА – ожидается, что полузащитник подпишет контракт на три года.

  • Сообщалось, что «Локомотив» на этой неделе предложил Баринову новое улучшенное соглашение сроком на 4 года. По нему капитан красно-зеленых будет зарабатывать больше всех в команде.
  • Срок контракта хавбека с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года.
  • 29-летний Баринов в этом сезоне провел за красно-зеленых 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий
