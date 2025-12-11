Новое предложение «Локомотива» по Баринову назвали имитацией бурной деятельности

Журналист Андрей Панков отреагировал на информацию о новом предложении по контракту от «Локомотива» для хавбека Дмитрия Баринова.

«Опережая вопросы по Баринову. Насколько знаю, «Локомотив» никакие условия не улучшал, ничего нового не предлагал. Это больше похоже на имитацию бурной деятельности, чтобы позже сказать, что в новом руководстве сделали всe, что могли.

Баринов не будет подписывать новый контракт с «Локомотивом» и станет игроком ЦСКА. Остался лишь один вопрос – зимой или летом», – написал Панков.

Сообщалось, что «Локомотив» на этой неделе предложил Баринову новое улучшенное соглашение сроком на 4 года. По нему капитан красно-зеленых будет зарабатывать больше всех в команде.