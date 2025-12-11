Введите ваш ник на сайте
Стала известна позиция саудовских клубов по трансферу Салаха

Сегодня, 13:59

Клубы в Саудовской Аравии особо не заинтересованы в покупке нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Источники отреагировали на информацию об интересе местных команд к египтянину, назвав ее «промо-атакой» агента игрока и его окружения.

«Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли», а также «Аль-Кадисия» и «Неом» не обсуждали и даже не рассматривали возможность контакта с Мохаммедом Салахом, «Ливерпулем» или его агентом. Саудовские клубы не обращают внимания на то, что публикуется в международных информационных агентствах, спортивных СМИ или социальных сетях», – рассказали источники.

По их словам, саудовские клубы «не предпринимали никаких шагов» в направлении подписания Салаха, главным образом из-за того, что контракт форварда с «Ливерпулем» действует до середины 2027 года.

Отмечается, что упоминание саудовских клубов стало обычным явлением, когда у игроков возникают проблемы с их клубами, и это делается с целью завышения их стоимости или создания искусственного интереса к ним.

  • Ранее Салах раскритиковал руководство «Ливерпуля» и Слота после игры с «Лидсом» (3:3). Это случилось после того, как вингер три матча подряд начинал в запасе и в двух из них так и не вышел на поле.
  • 33-летний египтянин сказал, что не понимает причин отстранения и полагает, что клуб перекладывает на него вину за неудачи.
  • После этого Салах не был включен в заявку на гостевой матч Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

Еще по теме:
Слот рассказал, как ставка на оборону помогла «Ливерпулю» победить «Интер» в Милане
Тренер «Ливерпуля» высказался о конфликте с Салахом
Лига чемпионов. Волевая победа «Барсы» (2:1), поражение «Челси» (1:2), победа «Ливерпуля» над «Интером» (1:0) 3
Источник: Asharq Al-Awsat
Англия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Ливерпуль Аль-Хиляль Аль-Наср Аль-Иттихад Аль-Ахли Аль-Кадисия Неом Салах Мохамед
