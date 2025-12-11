Стала известна позиция саудовских клубов по трансферу Салаха

Клубы в Саудовской Аравии особо не заинтересованы в покупке нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Источники отреагировали на информацию об интересе местных команд к египтянину, назвав ее «промо-атакой» агента игрока и его окружения.

«Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли», а также «Аль-Кадисия» и «Неом» не обсуждали и даже не рассматривали возможность контакта с Мохаммедом Салахом, «Ливерпулем» или его агентом. Саудовские клубы не обращают внимания на то, что публикуется в международных информационных агентствах, спортивных СМИ или социальных сетях», – рассказали источники.

По их словам, саудовские клубы «не предпринимали никаких шагов» в направлении подписания Салаха, главным образом из-за того, что контракт форварда с «Ливерпулем» действует до середины 2027 года.

Отмечается, что упоминание саудовских клубов стало обычным явлением, когда у игроков возникают проблемы с их клубами, и это делается с целью завышения их стоимости или создания искусственного интереса к ним.