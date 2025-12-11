Гаджиев отреагировал на информацию о приходе Керимова в махачкалинское «Динамо»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что бизнесмен Сулейман Керимов войдет в совет директоров клуба.
«Сулейман Керимов помогает в развитии футбола и клуба «Динамо». Его помощь довольно серьезная и большая, но в совет директоров он не войдет. У него есть более глобальные задачи и проблемы», – сказал Гаджиев.
- На этой неделе было объявлено, что в «Динамо Мх» будет проведена реформа системы управления, планируется создать совет директоров.
- После 18 туров РПЛ команда занимает 13-е место с 15 очками.
Источник: «Матч ТВ»