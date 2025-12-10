Введите ваш ник на сайте
Новая информация по Ивичу в «Спартаке»

Сегодня, 22:12
1

Шансы на назначение Владимира Ивича в «Спартак» не исчерпаны. Диалог с главным тренером «Аль-Айна» есть.

«Контакты московского «Спартака» с главным тренером «Аль-Айна» Владимиром Ивичем продолжаются, однако находятся не в активной фазе.

Красно-белые не испытывают иллюзий и не возлагают больших надежд на то, что в ближайшие месяцы удастся достичь соглашения с сербским тренером. Вероятнее всего, Ивича в «Спартаке» не будет до окончания футбольного сезона в чемпионате ОАЭ», – написал источник.

  • Ивич был главным тренером «Краснодара» в 2023–2024 годах.
  • При сербе краснодарцы лидировали в РПЛ.
  • «Спартак» идет в таблице на 6-м месте.

Россия. Премьер-лига ОАЭ. Первый дивизион Аль-Айн Спартак Ивич Владимир
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1765396129
Ну доиграть можно и с ИО
Ответить
  • Читайте нас: 