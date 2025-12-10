Новая информация по Ивичу в «Спартаке»

Шансы на назначение Владимира Ивича в «Спартак» не исчерпаны. Диалог с главным тренером «Аль-Айна» есть.
«Контакты московского «Спартака» с главным тренером «Аль-Айна» Владимиром Ивичем продолжаются, однако находятся не в активной фазе.
Красно-белые не испытывают иллюзий и не возлагают больших надежд на то, что в ближайшие месяцы удастся достичь соглашения с сербским тренером. Вероятнее всего, Ивича в «Спартаке» не будет до окончания футбольного сезона в чемпионате ОАЭ», – написал источник.
- Ивич был главным тренером «Краснодара» в 2023–2024 годах.
- При сербе краснодарцы лидировали в РПЛ.
- «Спартак» идет в таблице на 6-м месте.
Источник: Metaratings