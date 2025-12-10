Семин объяснил, почему не скучает по РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин не скучает по РПЛ, поскольку смотрит Лигу чемпионов.

«Матч «Краснодара» и ЦСКА был одним из лучших в сезоне. Но скучать по РПЛ не приходится, сейчас идeт Лига чемпионов. В этом году турнир радует зрителей. Я смотрел много важных и интересных матчей высокого уровня. Но всe равно мы будем ждать возобновления РПЛ.

Кто станет чемпионом? Тот, кто из четверки «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», лучше подготовится ко второй части сезона», – сказал Сeмин.