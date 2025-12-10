Введите ваш ник на сайте
Семин объяснил, почему не скучает по РПЛ

Вчера, 22:42
1

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин не скучает по РПЛ, поскольку смотрит Лигу чемпионов.

«Матч «Краснодара» и ЦСКА был одним из лучших в сезоне. Но скучать по РПЛ не приходится, сейчас идeт Лига чемпионов. В этом году турнир радует зрителей. Я смотрел много важных и интересных матчей высокого уровня. Но всe равно мы будем ждать возобновления РПЛ.

Кто станет чемпионом? Тот, кто из четверки «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», лучше подготовится ко второй части сезона», – сказал Сeмин.

  • В РПЛ лидирует «Краснодар».
  • Команда защищает титул.
  • Сезон возобновится 27 февраля.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Семин Юрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1765398049
Ему некогда-мотается по Европе и наслаждается жизнью.Зачем ему эта "бяда"?
Ответить
  • Читайте нас: 