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  • «Это ни в какие ворота не лезет»: Семин выявил громадную проблему в российском футболе

«Это ни в какие ворота не лезет»: Семин выявил громадную проблему в российском футболе

8 декабря 2025, 19:40
4

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен судейством в матче 18-го тура РПЛ «Динамо Мх» – «Пари НН» (0:1).

Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.

«40 нарушений за матч, две остановки ВАР, замены – и добавили пять минут всего-то. Судейство в Махачкале – это ни в какие ворота не лезет. Надо сделать акцент на этом. В этом плане пострадал Биджиев. Нет результата, и уходит тренер.

Судьи не соответствуют уровню РПЛ. Судейство – громадная проблема в российском футболе», – сказал Сeмин.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Мх Семин Юрий
Комментарии (4)
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Garrincha58
1765213356
Разве судьи виноваты, что Динамо МХ за 18 туров забили 8 голов поэтому нет результата и уходит тренер он кстати молодец понял что не сможет больше что то дать команде и чесно подал в отставку
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Интерес
1765224257
Коперник целый год трудился, чтоб доказать Земли вращенье.Дурак, он лучше бы напился, тогда бы не было сомненья. Колумб Америку открыл, для нас совсем страну чужую. Дурак, он лучше бы открыл на нашей улице пивную. А Семин тут увидел вдруг,что судьи судят по понятьям. Юр-Палыч, не ходи вокруг,и не обеливай собратьев.
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алдан2014
1765240604
Спасибо Палыч,хоть вы заметили. Беда
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tushkanlz
1765251642
"Судейство – громадная проблема в российском футболе"?!- это уже ВЕЧНАЯ проблема в р.ф. и давно, а не только сейчас..
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