«Это ни в какие ворота не лезет»: Семин выявил громадную проблему в российском футболе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен судейством в матче 18-го тура РПЛ «Динамо Мх» – «Пари НН» (0:1).

Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.

«40 нарушений за матч, две остановки ВАР, замены – и добавили пять минут всего-то. Судейство в Махачкале – это ни в какие ворота не лезет. Надо сделать акцент на этом. В этом плане пострадал Биджиев. Нет результата, и уходит тренер.

Судьи не соответствуют уровню РПЛ. Судейство – громадная проблема в российском футболе», – сказал Сeмин.