Экс-тренер «Краснодара» ответил на предложение «Динамо»

«Динамо» пыталось договориться с главным тренером «Аль-Айна» Владимиром Ивичем.

«Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач контактировал с Владимиром Ивичем на предмет работы в московском клубе.

Сербский тренер ответил отказом. Ивич планирует доработать до конца сезона в «Аль-Айне» и выиграть чемпионат ОАЭ», – сообщил источник.