Экс-тренер «Краснодара» ответил на предложение «Динамо»

«Динамо» пыталось договориться с главным тренером «Аль-Айна» Владимиром Ивичем.
«Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач контактировал с Владимиром Ивичем на предмет работы в московском клубе.
Сербский тренер ответил отказом. Ивич планирует доработать до конца сезона в «Аль-Айне» и выиграть чемпионат ОАЭ», – сообщил источник.
- 48-летний Ивич сейчас возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ.
- Он был главным тренером «Краснодара» в 2023–2024 годах.
- При сербе краснодарцы лидировали в РПЛ.
Источник: Sport24