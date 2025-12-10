Тарханов назвал главный провал года в российском футболе

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов определил главный провал в российском футболе в 2025 году.

«Естественно, главный провал – это московское «Динамо». Абсолютно нестабильная команда, которая провалилась с Карпиным, после чего его уволили.

Непонятно, что происходит с клубом, но желаю им удачи. Надеюсь, в следующем году они стабилизируются и начнут показывать хороший футбол», – сказал Тарханов.