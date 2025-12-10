Тарханов назвал главный провал года в российском футболе

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов определил главный провал в российском футболе в 2025 году.
«Естественно, главный провал – это московское «Динамо». Абсолютно нестабильная команда, которая провалилась с Карпиным, после чего его уволили.
Непонятно, что происходит с клубом, но желаю им удачи. Надеюсь, в следующем году они стабилизируются и начнут показывать хороший футбол», – сказал Тарханов.
- «Динамо» идет в РПЛ 9-м.
- В ноябре команду покинул главный тренер Валерий Карпин.
- В качестве врио «Динамо» возглавляет Ролан Гусев.
Источник: «Советский спорт»