Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тарханов назвал главный провал года в российском футболе

Сегодня, 20:15
1

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов определил главный провал в российском футболе в 2025 году.

«Естественно, главный провал – это московское «Динамо». Абсолютно нестабильная команда, которая провалилась с Карпиным, после чего его уволили.

Непонятно, что происходит с клубом, но желаю им удачи. Надеюсь, в следующем году они стабилизируются и начнут показывать хороший футбол», – сказал Тарханов.

  • «Динамо» идет в РПЛ 9-м.
  • В ноябре команду покинул главный тренер Валерий Карпин.
  • В качестве врио «Динамо» возглавляет Ролан Гусев.

Еще по теме:
Радимов объяснил, что было не так с дерби «Спартак» – «Динамо» 1
«Играли 2 середняка»: Шалимов – о дерби «Спартак» – «Динамо»
Экс-игрок «Динамо» назвал провальный трансфер клуба 3
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Тарханов Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1765388211
Карпин ушёл сам, гордо...второй раз за год.Как говорил герой мультика-"Изрядно общипанный, но непобеждённый!".
Ответить
Главные новости
Экс-тренер «Краснодара» ответил на предложение «Динамо»
20:37
2
Радимов объяснил, что было не так с дерби «Спартак» – «Динамо»
19:23
3
ФотоРоссиянин стал игроком месяца в европейском чемпионате
19:03
2
Слишкович отреагировал на хамские высказывания Талалаева
18:32
2
Думбия определил лучшего игрока ЦСКА в 21-м веке
17:59
Глава «Спартака» оценил компетенцию спортивного директора Кахигао
17:45
12
Радимов дал совет «Спартаку», какого тренера выбрать
17:18
10
В Азербайджане прокомментировали будущее 73-летнего Бердыева
16:46
2
ФотоАршавин посетил экскурсию по «Бернабеу»
16:22
5
ВидеоВ Воронеже сносят легендарный ЦСП
16:07
2
Все новости
Все новости
Угрожающее заявление Мойзеса по следам матча с «Краснодаром»
20:50
Тарханов назвал главный провал года в российском футболе
20:15
1
Леонченко оценил свою работу в «Локо»: «Я принял клуб в критическом состоянии»
19:58
1
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
18:53
Орлов объяснил, чем «Краснодар» лучше «Зенита»
18:46
2
Дочь Аленичева: «Спартак» действительно на дне»
18:41
2
Топ-3 игрока РПЛ в 2025 году по версии Сычева
18:26
Глава «Спартака» оценил компетенцию спортивного директора Кахигао
17:45
12
Радимов дал совет «Спартаку», какого тренера выбрать
17:18
10
Силкин определил лучшего тренера РПЛ
16:38
«Играли 2 середняка»: Шалимов – о дерби «Спартак» – «Динамо»
16:14
Ташуев: «К сожалению, предложение от топ-клубов РПЛ не поступит российскому тренеру»
15:56
2
Глава «Спартака»: «Масштабных трат у нас не будет»
15:39
15
Газизов высказался о поиске нового тренера для «Динамо Мх»
15:22
2
Реакция Игнашевича на предложение от «Динамо Мх»
15:13
3
«С какой радости?»: Радимов не собирается делиться пивом с Соболевым
14:28
4
ФотоФанаты «Спартака» «пробили» выезд за европейский клуб
14:22
27
Генич определил лучшего игрока 1-й части сезона РПЛ
14:12
2
Фото«Балтика» объявила о 1-м зимнем трансфере – куплен воспитанник «Зенита»
14:04
5
Экс-игрок «Динамо» назвал провальный трансфер клуба
13:38
3
Талалаев дал ответ критикам «примитивного футбола» «Балтики»
13:30
19
Бубнов назвал задачу «Спартака» и «Динамо» в весенней части сезона
13:17
9
Тарханов назвал самого сильного русского нападающего в РПЛ
13:08
Махачкалинское «Динамо» хочет продать игрока за 5 миллионов евро
12:51
1
В «Урале» отреагировали на информацию о переходе Воронова в ЦСКА
12:30
ФотоПоявилось расписание 19-22 туров РПЛ
12:20
2
Быстров: «В «Локомотиве» будут делать все, чтобы Баринова не отдать и насрать сопернику»
12:07
6
Талалаев назвал 2 неудачных матча «Балтики» в РПЛ в первой части сезона
11:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 