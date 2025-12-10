Радимов вспомнил, как с помощью Адвоката обманул «Зенит» на деньги

Бывший зенитовец Владислав Радимов на ютуб-канале FONBET вспомнил, как в 2008 году обманул клуб на деньги.

«Был такой момент: Лига чемпионов, все травмированные получают 100% [премию]. Матч с «Ювентусом» или «Реалом» дома, заявка была 18 человек, а я, условно, 19 или 20. На предыгровой тренировке Дик Адвокат ко мне подходит и говорит: «Останется минут пять до конца тренировки, ты как бы подвернул голеностоп. Мы тебе пишем, что у тебя травма, ты в списке и получаешь 100% премию».

Дальше пресс-конференция перед матчем. Он на ней говорит: «У нас возникла проблема, Радимов получил травму, нам его так будет не хватать». При том, что я не то что в состав, в заявку не попадаю (улыбается)» – сказал Радимов.