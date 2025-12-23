Радимов ответил, подходит ли Гусев «Динамо»

Владислав Радимов высказался о том, что «Динамо» утвердило Ролана Гусева на посту главного тренера.

«За – то, что он давно в команде, то, что уже второй раз исполняющий обязанности. Если сравнивать два периода, то первый получился очень удачным, второй – не совсем. Он очень хорошо знает игроков, не будет шарахаться из стороны в сторону. Все‑таки кое‑какой багаж у него есть, тренерский опыт тоже.

Интервью, что дал Гусев против Карпина, должно наложить отпечаток на отношения с игроками.

Второе: ему давалось четыре игры, которые он должен был выиграть. Он их не выиграл, но остался. Ему предстоит бороться за единственный трофей – это Кубок России. Тут любая осечка может поставить крест на очередных ожиданиях, чтобы достичь хоть какого‑то результата для «Динамо». Но в его карьере не было подобных успехов.

И четвертое: «Динамо» будет очень сложно собрать пазл, команде нужен тренер с опытом«, – заявил Радимов.