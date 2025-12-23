Червиченко назвал условие, которое поможет «Спартаку» не провалить сезон

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил выступление команды в этом сезоне.

Красно-белые занимают шестое место в РПЛ после 18 туров. Клуб сыграет в полуфинале Кубка с «Динамо».

– Считаете ли вы этот год провальным для «Спартака»?

– Провальным год будет тогда, когда закончится чемпионат и Кубок России. Всe может быть. В РПЛ вообще призрачные шансы даже на третье место, а Кубок ещe никто не отменял. Если «Спартак» выиграет Кубок России, нельзя будет сезон считать провальным.