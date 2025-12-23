Введите ваш ник на сайте
В «Динамо» раскрыли возможную должность Газзаева

Сегодня, 17:44
5

Член консультативного совета «Динамо» Лев Лещенко рассказал, кем может стать в клубе Валерий Газзаев.

«Мы говорили с Газзаевым в свое время, когда еще назначали Карпина, о том, что он мог бы помочь клубу как консультант или советник.

Валера говорил, что с удовольствием бы это сделал. Такой вариант все еще возможен», – сообщил Лещенко.

  • Динамовцы ушли на зимнюю паузу в РПЛ на 10-м месте с 21 очком в 18 турах.
  • Газзаев трижды был в «Динамо»: с 1979 по 1985 год в качестве футболиста, с 1991 по 1993 и с 1999 по 2001 год – в качестве тренера.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Газзаев Валерий
Комментарии (5)
СильныйМозг
1766501740
Хранитель усов.
Ответить
Цугундeр
1766502745
И как вас тянет на Валериев Георгиевичей) Теперь ещё и будку сооружать перед шлагбаумом. Хлопот полон рот.
Ответить
