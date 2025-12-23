Тикнизян усомнился в перспективах Батракова и Кисляка в Европе

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян не верит, что российские таланты Алексей Батраков и Матвей Кисляк без проблем заиграют в Европе.

«Все стало завязано на цифрах: сколько ты пробегаешь, количество спринтов, как ты ведешь единоборства. Магия футбола, к сожалению, сходит на нет.

Футбол стал больше заточен под физические кондиции. У нас была игра против «Лилля». Я посмотрел: за 16 дней у них 6 игр.

Батраков и Кисляк не лучшим образом развиты антропометрически. Смогут ли они даже в «Лилле» выдержать этот график и пройти его на стабильном уровне? Если честно, я считаю, что нет», – сказал экс-игрок «Локомотива».