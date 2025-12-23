Агент Лички рассказал об отказе клубам РПЛ

Анатолий Николаев, агент чешского тренера Марцела Лички, прокомментировал возможность возвращения своего клиента в РПЛ.

«Марцелу поступали предложения от нескольких клубов из второй восьмерки РПЛ, но вместе с ним мы вежливо отказались от работы в этих командах.

Еще есть предложение от молодой команды чешской Премьер-лиги. Личка взял время на рассмотрение этого предложения и принятия окончательного решения», – сообщил агент.