Агент Лички рассказал об отказе клубам РПЛ

Анатолий Николаев, агент чешского тренера Марцела Лички, прокомментировал возможность возвращения своего клиента в РПЛ.
«Марцелу поступали предложения от нескольких клубов из второй восьмерки РПЛ, но вместе с ним мы вежливо отказались от работы в этих командах.
Еще есть предложение от молодой команды чешской Премьер-лиги. Личка взял время на рассмотрение этого предложения и принятия окончательного решения», – сообщил агент.
- Личка проработал в «Карагюмрюке» 4 месяца и оставил команду на последнем месте в чемпионате Турции.
- Ранее чешский тренер возглавлял «Динамо» и «Оренбург».
Источник: Sport24