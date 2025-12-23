Введите ваш ник на сайте
Аршавин – о судействе в РПЛ: «Полное непонимание футбола»

Сегодня, 19:30
3

Андрей Аршавин рассказал о своих претензиях к арбитрам, работающим в чемпионате России.

«Я просто расскажу три эпизода, которые мне пришли на ум из тех, что видел, в которых я как футболист не принимаю решения судьи.

Первое – это сразу матч «Акрон» – ЦСКА, когда игрок ЦСКА бьeт дальше чем 11 метров в землю, попадает человеку в руку, ставят пенальти. А это было при счeте 0:0, по-моему. Это влияет на результат и на дальнейшую игру.

Не понимаю, как в матче опять того же ЦСКА и «Спартака», когда Зобнин обыгрывает, и Карасeв, по-моему, как раз ставит пенальти, а потом говорит, что это не пенальти. Потому что он не выбил, а его коснулся, это не изменило никак.

То есть для них это не нарушение, для меня это нарушение Дивеева, то есть это логика игры. Он чиркает мяч, это никак не влияет на траекторию, а нога Дивеева, когда касается Зобнина, как раз влияет на движение Романа, где тот может пробить – это пенальти должен быть.

[Третье] – то, что произошло в Махачкале сейчас [удаление Табидзе в матче «Динамо Мх» – «Пари НН»] – это никакая и близко не красная карточка. Вообще полное непонимание, как я сказал, футбола.

Это не соответствует логике игры. Моя логика: человек, который нарушает правила, мешает другому. А здесь нужно всe учитывать, а не смотреть по стоп-кадру. Он вообще прокинул, считай, стопорнулся. Его могут догнать уже один-два защитника.

Этот человек [арбитр Алексей Сухой] просто не разбирается в футболе», – заявил Аршавин.

Аршавин высказался о работе Лички в «Динамо» 1
Аршавин назвал лучшего российского тренера: «Это футбольный человек» 12
Батраков – о словах Аршавина: «Для меня «Интер» и «Атлетико» не дерьмо» 3
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
crf57
1766508049
Правильно! СУХОГО надо гнать из футбола!
Ответить
andrei-sarap-yandex
1766508697
ЛЕВНИКОВА НА ДЕТЕКТОР....за деньги подарил чемпионство КРАСНОДАРУ
Ответить
