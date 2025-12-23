Червиченко: «В «Спартаке» могут отмочить любую глупость»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о выборе тренера для московской команды.

«Я не пойму, с чего вдруг все стали говорить, что Романов должен или может остаться главным тренером «Спартака». Что такого Вадим показал? Выиграл у ЦСКА за счeт везения, «армейцы» были вялые. Следующий матч проиграл, потом ничья.

Какие предпосылки для его нахождения на посте? Просто из-за того, что он русский? У нас много тренеров, которые лучше него. Не понимаю, почему этот вопрос встаeт.

В «Спартаке» вообще возможно всe, они могут отмочить любой номер и любую глупость. Нельзя ни в чeм быть уверенным. Видимо, «Спартак» не знает, что делать, раз они до сих пор не нашли нового тренера.

В Новый год надо входить с новым тренером, а у них опять его нет! Это удивляет ещe больше. Руководство боится снова ошибиться с тренером, ведь это будет всенародное посмешище.

С другой стороны, их долгие сомнения уже тоже вызывают саркастические усмешки», – сказал Червиченко.