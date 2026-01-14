Рабинер оценил дебютную пресс-конференцию Карседо в «Спартаке»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от первой пресс-конференции Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке».

Карседо стал главным тренером красно-белых 5 января.

«Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 11 очков.

Команда не брала РПЛ с 2017 года.

«Нейтральная оценка первой пресс-конференции Хуана Карлоса Карседо – по мне, лучшее, что только может быть. Везде – в частности, у Глебчика Чернявского – о вежливости испанца, о том, что он ни разу не поддался на провокации. Но и о том, что никаких особо ярких вещей не говорил.

Да и не надо ничего яркого лепить сейчас! Дело делать надо, спокойно работать. А то вот Олег Кононов пообещал фирменный спартаковский футбол – и в этот момент, судя по последующему, себя приговорил.

Карседо сказал, что не настаивает на владении, но предпочтет вертикальную игру и большое число моментов. Запомним. Упомянул, что за шесть недель сборов успеет привнести свое. Как раз шесть недель как срок, за который тренер может реально что-то первоначальное поставить, мне называл Андрей Талалаев и не только он.

Когда новый тренер производит плохое впечатление на первой встрече с журналистами – естественно, ничего хорошего в этом нет. Встречают, что называется, по одежке.

Когда новый тренер производит слишком хорошее впечатление на первой встрече с журналистами – это, считаю, тоже плохо. Потому что порождает лишние, ажиотажные ожидания. А это то, что «Спартаку» сейчас нужно меньше всего.

Так что спокойная, нейтральная оценка этой пресс-конференции и то, что, скорее всего, через два дня о ней никто не будет помнить, – это ровно то, что доктор прописал», – считает Рабинер.