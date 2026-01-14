Игрок «Зенита» перешел в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» приобрели у «Зенита» полузащитника Кирилла Столбова.

Самарцы подписали с игроком контракт до конца 2029 года.

Сообщалось, что сумма трансфера капитана второй команды петербуржцев составит 10 миллионов рублей. У «Зенита» будет право обратного выкупа игрока.