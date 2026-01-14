Игрок «Зенита» перешел в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» приобрели у «Зенита» полузащитника Кирилла Столбова.
Самарцы подписали с игроком контракт до конца 2029 года.
Сообщалось, что сумма трансфера капитана второй команды петербуржцев составит 10 миллионов рублей. У «Зенита» будет право обратного выкупа игрока.
- 21-летний Столбов в этом сезоне провел за основной состав «Зенита» 1 матч. Он дебютировал за первую команду петербуржцев еще в 2022 году.
- В составе «Зенита-2» в сезоне-2025 он сыграл 22 встречи, отметился 6 голами и 8 ассистами.
Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»