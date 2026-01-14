Карседо раскрыл, кто будет капитаном «Спартака»

Новый тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал понять, что капитаном останется полузащитник Роман Зобнин.
– Кто будет капитаном? Им является Зобнин, но он не так много играл в первой части сезона. Как вы будете выбирать капитана?
– Я сохраню традиции. Я общался уже с Зобниным, общался с Максименко. Я им объяснил, что они нам очень важны. Вообще вовлеченность всех очень важна. Минуты будут зависеть от игры, но капитан – очень важен для нас.
- 31-летний полузащитник в «Спартаке» с 2016 года: 291 матч, 21 гол, 19 ассистов.
- В конце декабря с ним продлили контракт до конца сезона-2026/27.
- Зобнин – воспитанник «Динамо».
Источник: «Спорт-Экспресс»