Карседо раскрыл, кто будет капитаном «Спартака»

Новый тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал понять, что капитаном останется полузащитник Роман Зобнин.

– Кто будет капитаном? Им является Зобнин, но он не так много играл в первой части сезона. Как вы будете выбирать капитана?

– Я сохраню традиции. Я общался уже с Зобниным, общался с Максименко. Я им объяснил, что они нам очень важны. Вообще вовлеченность всех очень важна. Минуты будут зависеть от игры, но капитан – очень важен для нас.