Комментарий «Спартака» по будущему Барко

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао дал понять, что у клуба есть желание сохранить полузащитника Эсекьеля Барко.
– Есть ли переговоры о новом контракте Барко?
– Я не знаю об интересе к нему от других команд. Они нас официально не уведомляли. Барко очень важный футболист для нас.
Он счастлив в «Спартаке». Недавно беседовали с ним. Все было позитивно. У нас хороший диалог. Хотим видеть его ближайшие годы здесь. Возможно, уже в ближайшее время будут новости.
- В 2024 году «Спартак» купил Барко у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.
- В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Нынешний контракт Барко истекает летом 2027 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»