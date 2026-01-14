Комментарий «Спартака» по будущему Барко

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао дал понять, что у клуба есть желание сохранить полузащитника Эсекьеля Барко.

– Есть ли переговоры о новом контракте Барко?

– Я не знаю об интересе к нему от других команд. Они нас официально не уведомляли. Барко очень важный футболист для нас.

Он счастлив в «Спартаке». Недавно беседовали с ним. Все было позитивно. У нас хороший диалог. Хотим видеть его ближайшие годы здесь. Возможно, уже в ближайшее время будут новости.