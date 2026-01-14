Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Есть 2 версии насчет смерти воспитанника ЦСКА, выпавшего из окна

Есть 2 версии насчет смерти воспитанника ЦСКА, выпавшего из окна

Вчера, 21:27
5

Выдвигаются версии смерти воспитанника ЦСКА Лайонела Адамса. 31-летний спортсмен выпал из окна в Подмосковье.

«Мать выпавшего из окна в Звенигороде футболиста Лайонела Адамса уверена, что еe сына убили.

Друзья настаивают: парень совершил самоубийство из-за неразделeнной любви.

Мария Викторовна рассказала, что у Лайонела не было девушки – последний раз они общались до Нового года. Накануне Адамс пытался дозвониться матери – она не ответила. Когда освободилась, было поздно – на еe звонок сын не поднял трубку», – написал источник.

  • В декабре Адамса обстреляли.
  • Адамс выступал до декабря за «Алгу» из Бишкека.
  • Больше всего матчей в карьере уроженец Санкт-Петербурга провел за молодежку ЦСКА (40 встреч, 2 гола).

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Адамс Лайонел
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768415807
Ну так то, прошло 2 недели, до нового года общались в теории 31 декабря, а любовь за 2 недели не проходит.. Сам выпрыгнул, а мать естественно в это не верит, при этом в теории, его последний шанс был в разговоре с мамой, которая трубку не взяла. Всегда берите телефон от друзей, родных и близких, всегда!!!
Ответить
FFR
1768417771
Сын пытался дозвониться матери - она не ответила??? Как такое может быть, что за мать?
Ответить
Dr Metal
1768453607
Какой то уж слишком проблемный. За пару недель две громкие новости
Ответить
