Есть 2 версии насчет смерти воспитанника ЦСКА, выпавшего из окна

Выдвигаются версии смерти воспитанника ЦСКА Лайонела Адамса. 31-летний спортсмен выпал из окна в Подмосковье.

«Мать выпавшего из окна в Звенигороде футболиста Лайонела Адамса уверена, что еe сына убили.

Друзья настаивают: парень совершил самоубийство из-за неразделeнной любви.

Мария Викторовна рассказала, что у Лайонела не было девушки – последний раз они общались до Нового года. Накануне Адамс пытался дозвониться матери – она не ответила. Когда освободилась, было поздно – на еe звонок сын не поднял трубку», – написал источник.