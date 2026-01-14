Есть 2 версии насчет смерти воспитанника ЦСКА, выпавшего из окна

Выдвигаются версии смерти воспитанника ЦСКА Лайонела Адамса. 31-летний спортсмен выпал из окна в Подмосковье.
«Мать выпавшего из окна в Звенигороде футболиста Лайонела Адамса уверена, что еe сына убили.
Друзья настаивают: парень совершил самоубийство из-за неразделeнной любви.
Мария Викторовна рассказала, что у Лайонела не было девушки – последний раз они общались до Нового года. Накануне Адамс пытался дозвониться матери – она не ответила. Когда освободилась, было поздно – на еe звонок сын не поднял трубку», – написал источник.
- В декабре Адамса обстреляли.
- Адамс выступал до декабря за «Алгу» из Бишкека.
- Больше всего матчей в карьере уроженец Санкт-Петербурга провел за молодежку ЦСКА (40 встреч, 2 гола).
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»