Булыкин дал совет ЦСКА, кем заменить Дивеева

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин дал рекомендацию ЦСКА насчет замены защитника Игоря Дивеева.

Футболист ушел в «Зенит» в рамках обмена на Лусиано Гонду.

26-летний Дивеев в этом сезоне провел 19 матчей за ЦСКА, забил 3 гола. Он выступал за красно-синих с февраля 2019 года.

Защитник играет за сборную России.

«Везде есть замены: есть молодые футболисты с горящими и голодными глазами, которым не хватает опыта. Но в плане физики они перебегают любого опытного футболиста. В плане травм – то же самое, их даже восстанавливать не надо в отличие от возрастного футболиста. Поэтому, конечно, заменить можно!

Единственное, чтобы этому молодому футболисту дали шанс играть. В Европе молодым, которым 17-18 лет, дают шансы, а у нас до сих пор считают, что они ещe маленькие для того, чтобы выступать в РПЛ. В этом и есть большая проблема для российского футбола. У ЦСКА хорошая академия, поэтому кто-то из защитников у них должен быть на примете. Но если даже у них нет такого, они могут позволить себе купить молодого, который ещe не играл, но считается перспективным.

«Армейцы» могут заменить Дивеева молодым российским футболистом: либо купить его, либо взять воспитанника», – сказал Булыкин.