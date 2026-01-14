Карседо: «Когда зовет «Спартак», ты просто не можешь отказаться»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал назначение.

Карседо стал главным тренером красно-белых 5 января.

«Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 11 очков.

Команда не брала РПЛ с 2017 года.

– Как вы встретили предложение «Спартака»?

– Мой штаб был доволен работой на Кипре. Но когда тебя зовет «Спартак», ты просто не можешь отказаться. Для меня это вызов. В первый период здесь я и Унаи Эмери были еще молоды. Это был наш первый опыт в другой стране. Сейчас я и мои помощники готовы лучше. Думаю, мы способны показать результат.

– Как прошли переговоры с руководством нашего клуба?

– Довольно легко. К тому моменту мы уже решили принять это приглашение. Воодушевлен возможностью вернуться, принять новый вызов.