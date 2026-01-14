Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба раскритиковал фильм, выигравший «Оскар»: «Людям просто впаривают это»

Дзюба раскритиковал фильм, выигравший «Оскар»: «Людям просто впаривают это»

Сегодня, 16:05

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба выскался об «Аноре», победившей на церемонии «Оскар» в прошлом году в категории лучший фильм.

– Ты, кстати, следил за успехом «Аноры»? Там же наши Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

– Да. Но, по-моему, это катастрофа. Прям ужас. Номинировать это на «Оскар» – просто смешно. Что в нем такого? Банальнейший сюжет. Да, Юра Борисов – замечательный актер, но там у него три слова. И играет какого-то быдлана. Даже армяне эти более харизматичные. По большому счету фильм вообще ни о чем. И это признают все наши мэтры, с кем ни поговоришь. Это не «Оскар». Даже не рядом!

– Кто-то считает, что это хорошее массовое кино.

– Да хватит! Людям просто впаривают это. Если фильм не очень, надо говорить, что это не очень. Если ты смотришь какой-то матч и матч говно, то не надо рассказывать, что он лучший.

Я вот посмотрел «Анору» и знаю тысячу человек, которые просто плевались. Потому что это потерянные полтора часа жизни. Фильм ужасный! И когда нам рассказывают, что это шедевр... Нет, это не шедевр. И я буду одним из тех, кто говорит правду.

– Почему герой Юры Борисова – быдлан? Он же, наоборот, хорошего русского парня играет.

– Да, но он там два-три слова за весь фильм промычал и не раскрылся как актер. Он намного круче в других картинах. После этого я посмотрел с Юрой Борисовым, наверное, фильмов пять, где он был намного разностороннее и интереснее.

  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 16 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
