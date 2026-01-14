Появилось расписание Зимнего кубка РПЛ

Опубликован календарь четвeртого розыгрыша Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.

В турнире сыграют «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Динамо».

Указанное время начала матчей – московское.

3 февраля (вторник)

15:00 «Зенит» – «Динамо»

19:15 ЦСКА – «Краснодар»

6 февраля (пятница)

15:00 ЦСКА – «Динамо»

19:15 «Краснодар» – «Зенит»

10 февраля (вторник)

10:00 «Зенит» – ЦСКА

16:00 «Динамо» – «Краснодар»

Если основное время матча завершится вничью, победитель определится в серии пенальти.