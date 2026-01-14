Введите ваш ник на сайте
Появилось расписание Зимнего кубка РПЛ

Сегодня, 14:17
4

Опубликован календарь четвeртого розыгрыша Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.

В турнире сыграют «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Динамо».

Указанное время начала матчей – московское.

3 февраля (вторник)

15:00 «Зенит» – «Динамо»

19:15 ЦСКА – «Краснодар»

6 февраля (пятница)

15:00 ЦСКА – «Динамо»

19:15 «Краснодар» – «Зенит»

10 февраля (вторник)

10:00 «Зенит» – ЦСКА

16:00 «Динамо» – «Краснодар»

Если основное время матча завершится вничью, победитель определится в серии пенальти.

  • За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу по пенальти – 2, за поражение по пенальти – 1, за поражение в основное время – 0.
  • Все матчи турнира в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Еще по теме:
Дзюба раскритиковал российских футбольных экспертов 1
Черданцев – о Жерсоне: «Зенит» избавился от балласта» 1
Карседо – о Мостовом: «Здорово, когда о тебе так хорошо отзываются футбольные люди» 2
Источник: официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит ЦСКА Динамо
Комментарии (4)
Император Бомжей
1768389746
Какой престижный турнир, будем следить за ним))
Ответить
R_a_i_n
1768390602
Все же зря руководство отказалось от кубка. Скучно зимой.
Ответить
