Появилось расписание Зимнего кубка РПЛ

Опубликован календарь четвeртого розыгрыша Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.
В турнире сыграют «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Динамо».
Указанное время начала матчей – московское.
3 февраля (вторник)
15:00 «Зенит» – «Динамо»
19:15 ЦСКА – «Краснодар»
6 февраля (пятница)
15:00 ЦСКА – «Динамо»
19:15 «Краснодар» – «Зенит»
10 февраля (вторник)
10:00 «Зенит» – ЦСКА
16:00 «Динамо» – «Краснодар»
Если основное время матча завершится вничью, победитель определится в серии пенальти.
- За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу по пенальти – 2, за поражение по пенальти – 1, за поражение в основное время – 0.
- Все матчи турнира в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Источник: официальный сайт РПЛ