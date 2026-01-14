Введите ваш ник на сайте
Дортмундская «Боруссия» просмотрит российского форварда

Сегодня, 10:12
4

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вскоре может перейти в дортмундскую «Боруссию».

«Тюкавина будут просматривать скауты дортмундской «Боруссии». Представители немецкого гранда в ближайшее время прибудут в Дубай, где пройдeт Зимний кубок.

Они будут пристально смотреть за игрой россиянина, делать отметки, по которым подготовят отчeт для Нико Ковача. Немцы делают немалую ставку на Костю», – написал источник.

  • В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
  • Уроженец Котласа всю карьеру проводит в «Динамо».

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Император Бомжей
1768376155
Хороший клуб, чемпионат, если получится перейти, будет замечательно, рывок по карьерной лестнице, можно пожелать только удачи Косте))
Ответить
acor94
1768377919
А смысл. Наоборот надо возвращать всех наших легионеров в рпл. Негоже чужие чемпионаты усиливать за счёт русских талантов.
Ответить
Bez Imeni
1768379688
без шансов
Ответить
subbotaspartak
1768383298
...Они будут пристально смотреть за игрой россиянина, делать отметки... А Константин берёт гитару...
Ответить
