Дортмундская «Боруссия» просмотрит российского форварда

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вскоре может перейти в дортмундскую «Боруссию».

«Тюкавина будут просматривать скауты дортмундской «Боруссии». Представители немецкого гранда в ближайшее время прибудут в Дубай, где пройдeт Зимний кубок.

Они будут пристально смотреть за игрой россиянина, делать отметки, по которым подготовят отчeт для Нико Ковача. Немцы делают немалую ставку на Костю», – написал источник.