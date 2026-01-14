Дортмундская «Боруссия» просмотрит российского форварда

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вскоре может перейти в дортмундскую «Боруссию».
«Тюкавина будут просматривать скауты дортмундской «Боруссии». Представители немецкого гранда в ближайшее время прибудут в Дубай, где пройдeт Зимний кубок.
Они будут пристально смотреть за игрой россиянина, делать отметки, по которым подготовят отчeт для Нико Ковача. Немцы делают немалую ставку на Костю», – написал источник.
- В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- Уроженец Котласа всю карьеру проводит в «Динамо».
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»