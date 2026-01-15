Тюкавин выделил сходство с Роналдо

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал отпускное фото с Роналдо.

– Какой совет тебе дал «Зубастик» Роналдо? Многие начали шутить, что ты начнешь со смены прически.

– У меня почти такая же прическа (Смеется.). Да никакого совета не давал, просто сфоткались на завтраке и все.