Тюкавин выделил сходство с Роналдо

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал отпускное фото с Роналдо.
– Какой совет тебе дал «Зубастик» Роналдо? Многие начали шутить, что ты начнешь со смены прически.
– У меня почти такая же прическа (Смеется.). Да никакого совета не давал, просто сфоткались на завтраке и все.
- 23-летний Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 15 матчей, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 15 миллионов евро.
- В 2025 году Тюкавин восстанавливался после разрыва «крестов».
Источник: «Спорт-Экспресс»