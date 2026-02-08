Новичка «Зенита» назвали «Балотелли на минималках»: «У Семака с ним будут большие проблемы»

Новичок «Зенита» Джон Дуран принесет клубу большие проблемы. Об этом сообщил агент Рамил Адигезалов, работающий с турецкими клубами.

Ранее трансфер 22-летнего колумбийца анонсировала зенитовская пресс-служба.

Дуран расторг арендное соглашение с «Фенербахче». В Турции он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

До этого форвард полгода провел в «Аль-Насре», который заплатил за его трансфер 77 миллионов евро.

– С Дураном в Турции был один странный инцидент. Он схватил себя за пах после гола в дерби. «Галатасарай» пожаловался в прокуратуру. Не станет ли поведение Дурана «головной болью» для «Зенита»?

– Я думаю, что навряд ли он перестанет себя так вести, возьмется за голову и станет корректным в этом плане. Слишком рано он получил большие деньги, они вскружили ему голову. Скорее всего, он поймал звезду… 22 года, саудовские деньги – мы сами понимаем, что любой молодой человек, наверное, не сможет устоять перед этим. А у Семака точно будут проблемы. Мы все видели, что со звездами он не справляется. У него нет авторитета среди звездных легионеров. Уже было много эпизодов, когда ему то руку не пожмут, то кто-то там по-бразильски оскорбит на бровке, то с отпуска возвращаются на месяц позже. У Семака будут большие проблемы с ним. Я, конечно, хочу ошибаться, но я почти уверен, что Дуран не заиграет в России.

– 4 млн евро за полгода – адекватная зарплата для такого игрока?

– Нет, однозначно неадекватная. Даже несмотря на все вводные: на то, какой сейчас рынок, на то, что в Россию не все хотят ехать. Даже в таких условиях это слишком много.

– В чем заключаются слабые стороны Дурана как игрока?

– Он нестабилен, эмоционален. Из-за высокой зарплаты от него всегда высокие ожидания. Дуран – это игрок, который может в любой момент подвести команду каким-то удалением. Такой, Балотелли на минималках.

– А сильные?

– Он физически развит, он пробивной, выигрывает мячи, всегда держит защитников в страхе, в напряжении. В штрафной может забить. Он хороший форвард, а при другой ментальности – суперфорвард.

– Не кажется ли вам, что Дурана уж чересчур распиарили? Есть свежий пример Жерсона: «Зенит» купил, казалось бы, топового игрока за большие деньги, ярко представили, а по итогу он провалился.

– Однозначно распиарен. Так же однозначно, как то, что Дуран едет в Россию подзаработать до лета и поехать дальше.