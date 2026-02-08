Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Новичка «Зенита» назвали «Балотелли на минималках»: «У Семака с ним будут большие проблемы»

Новичка «Зенита» назвали «Балотелли на минималках»: «У Семака с ним будут большие проблемы»

Сегодня, 18:44
12

Новичок «Зенита» Джон Дуран принесет клубу большие проблемы. Об этом сообщил агент Рамил Адигезалов, работающий с турецкими клубами.

  • Ранее трансфер 22-летнего колумбийца анонсировала зенитовская пресс-служба.
  • Дуран расторг арендное соглашение с «Фенербахче». В Турции он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
  • До этого форвард полгода провел в «Аль-Насре», который заплатил за его трансфер 77 миллионов евро.

– С Дураном в Турции был один странный инцидент. Он схватил себя за пах после гола в дерби. «Галатасарай» пожаловался в прокуратуру. Не станет ли поведение Дурана «головной болью» для «Зенита»?

– Я думаю, что навряд ли он перестанет себя так вести, возьмется за голову и станет корректным в этом плане. Слишком рано он получил большие деньги, они вскружили ему голову. Скорее всего, он поймал звезду… 22 года, саудовские деньги – мы сами понимаем, что любой молодой человек, наверное, не сможет устоять перед этим. А у Семака точно будут проблемы. Мы все видели, что со звездами он не справляется. У него нет авторитета среди звездных легионеров. Уже было много эпизодов, когда ему то руку не пожмут, то кто-то там по-бразильски оскорбит на бровке, то с отпуска возвращаются на месяц позже. У Семака будут большие проблемы с ним. Я, конечно, хочу ошибаться, но я почти уверен, что Дуран не заиграет в России.

– 4 млн евро за полгода – адекватная зарплата для такого игрока?

– Нет, однозначно неадекватная. Даже несмотря на все вводные: на то, какой сейчас рынок, на то, что в Россию не все хотят ехать. Даже в таких условиях это слишком много.

– В чем заключаются слабые стороны Дурана как игрока?

– Он нестабилен, эмоционален. Из-за высокой зарплаты от него всегда высокие ожидания. Дуран – это игрок, который может в любой момент подвести команду каким-то удалением. Такой, Балотелли на минималках.

– А сильные?

– Он физически развит, он пробивной, выигрывает мячи, всегда держит защитников в страхе, в напряжении. В штрафной может забить. Он хороший форвард, а при другой ментальности – суперфорвард.

– Не кажется ли вам, что Дурана уж чересчур распиарили? Есть свежий пример Жерсона: «Зенит» купил, казалось бы, топового игрока за большие деньги, ярко представили, а по итогу он провалился.

– Однозначно распиарен. Так же однозначно, как то, что Дуран едет в Россию подзаработать до лета и поехать дальше.

Бумбраш
1770565855
Ну если забьет не беда,если себя за пах схватит не беда, Алехандро Дельфиньо так делал,а вот если он за пах других игроков начнет хватать...
Ответить
...уефан
1770567781
...ну, будем ждать шоу!...
Ответить
Дубина
1770568124
Оно и так цирк в помойке! А тут еще один цыган подъехал((((
Ответить
Интерес
1770568414
При отсутствии возможности найти более сносные эпитеты, всякие околофутбольные оборванцы используют свои идиотские "минималки".Убогие, но богатые...
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1770568809
На самом деле это не теория заговора: третий Джон в ФКГазпромФламенго это сигнал ультре, что будет третий юбиленый
Ответить
Лицом_на_клаве
1770570354
Зенит ничего не потеряет. Зарплату арабы будут платить.
Ответить
k611
1770572011
Бразильцы говорят на португальском языке а не на бразильском...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1770572714
СЕМАК не может ставить игру в нападение..нет игры нет тактики не горят глаза у игроков... ХАЛК И МАЛКОМ бегали а эти ничего не делают..БЕЙ-БЕГИ авось забьём
Ответить
Garrincha58
1770576465
Балотелли называли суперМарио, а этот будет суперДжон и есть ещё ДжонДжон и это будет суперпупер ноль в итоге
Ответить
