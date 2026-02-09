Литвинов – о 6-м месте «Спартака» в РПЛ: «За это стыдно»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о целях команды на вторую часть сезона. По итогам 18 туров РПЛ красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице.

– «Спартак» сейчас шестой. Какой будет удачный исход сезона?

– Первое место. Меня не поймут, если скажу иначе. Будем делать максимум. Сами допустили такую ситуацию, за это стыдно. Но это футбол. Недавно увидел видео, где у спортсмена спросили: «Считаете ли вы провальным сезон?» Он сказал, что надо сделать определенный путь. И нам его надо сделать.