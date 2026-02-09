Введите ваш ник на сайте
Литвинов – о 6-м месте «Спартака» в РПЛ: «За это стыдно»

Сегодня, 00:22
1

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о целях команды на вторую часть сезона. По итогам 18 туров РПЛ красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице.

«Спартак» сейчас шестой. Какой будет удачный исход сезона?

– Первое место. Меня не поймут, если скажу иначе. Будем делать максимум. Сами допустили такую ситуацию, за это стыдно. Но это футбол. Недавно увидел видео, где у спортсмена спросили: «Считаете ли вы провальным сезон?» Он сказал, что надо сделать определенный путь. И нам его надо сделать.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан
VVM1964
1770586275
Не понимаю, когда вы хрень всякую несёте!!! Можно же попытаться адекватно оценивать ситуацию и выдать что-то умное и реальное и нормальные люди тебя поймут и не осудят !!!(((... Кому адресована эта глупость и бахвальство про первое место ???!!!
Ответить
