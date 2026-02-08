Угальде высказался об уходе из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба.

Ранее стало известно, что на форварда претендуют клубы из Испании, Англии и Нидерландов. «Спартак» не отпустил костариканского футболиста в ПСВ.

– Насколько на тебя давят новости о смене команды?

– Никаких новостей не знаю, ничего не читал. Сконцентрирован на работе тут. Мы готовимся к возобновлению сезона.