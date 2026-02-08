Введите ваш ник на сайте
Угальде высказался об уходе из «Спартака»

Сегодня, 18:33

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба.

Ранее стало известно, что на форварда претендуют клубы из Испании, Англии и Нидерландов. «Спартак» не отпустил костариканского футболиста в ПСВ.

– Насколько на тебя давят новости о смене команды?

– Никаких новостей не знаю, ничего не читал. Сконцентрирован на работе тут. Мы готовимся к возобновлению сезона.

  • 23-летний Угальде в этом сезоне забил 6 голов в 21 матче.
  • Рыночная стоимость нападающего – 14 млн евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред
