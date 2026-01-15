Кирьяков оценил готовящийся трансфер Тюкавина в «Боруссию»

Бывший нападающий «Карлсруэ» Сергей Кирьяков отреагировал на интерес дортмундской «Боруссии» к Константину Тюкавину.

– Готов ли Тюкавин к игре в Бундеслиге?

– На мой взгляд, пока не готов.

– Чего ему не хватает?

– Нет определенной стабильности. Понятно, что сейчас травма была достаточно серьезная, не до конца, я считаю, он восстановился, хотя провел уже некоторые матчи. Но для того, чтобы говорить о том, сможет ли игрок проявить себя на таком высоком уровне, нужна стабильная игра, стабильный результат, нужно забивать голы, нужны игровые ситуации, где он бы себя проявлял, пока мы этого недостаточно видим в его исполнении. Будем надеяться, что помогут эти сборы, которые он сейчас должен пройти с командой для оставшейся части чемпионата и принести пользу своему клубу, тогда можно будет о чем-то говорить.

У Тюкавина есть определенные качества, да, вопросов нет, он быстрый, техничный, цепляется за мячи, но еще раз повторяю, для того, чтобы говорить о том, сможет ли он проявить себя на уровне Бундеслиги нужна совсем другая игра, совсем другой футбол в его исполнении. При том в команде, которая всегда находится в верхней части турнирной таблицы и борется за титул.