  Кирьяков оценил готовящийся трансфер Тюкавина в «Боруссию»

Кирьяков оценил готовящийся трансфер Тюкавина в «Боруссию»

Сегодня, 12:53
5

Бывший нападающий «Карлсруэ» Сергей Кирьяков отреагировал на интерес дортмундской «Боруссии» к Константину Тюкавину.

– Готов ли Тюкавин к игре в Бундеслиге?

– На мой взгляд, пока не готов.

– Чего ему не хватает?

– Нет определенной стабильности. Понятно, что сейчас травма была достаточно серьезная, не до конца, я считаю, он восстановился, хотя провел уже некоторые матчи. Но для того, чтобы говорить о том, сможет ли игрок проявить себя на таком высоком уровне, нужна стабильная игра, стабильный результат, нужно забивать голы, нужны игровые ситуации, где он бы себя проявлял, пока мы этого недостаточно видим в его исполнении. Будем надеяться, что помогут эти сборы, которые он сейчас должен пройти с командой для оставшейся части чемпионата и принести пользу своему клубу, тогда можно будет о чем-то говорить.

У Тюкавина есть определенные качества, да, вопросов нет, он быстрый, техничный, цепляется за мячи, но еще раз повторяю, для того, чтобы говорить о том, сможет ли он проявить себя на уровне Бундеслиги нужна совсем другая игра, совсем другой футбол в его исполнении. При том в команде, которая всегда находится в верхней части турнирной таблицы и борется за титул.

  • В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
  • Уроженец Котласа всю карьеру проводит в «Динамо».

Еще по теме:
Тюкавин выделил сходство с Роналдо
Дортмундская «Боруссия» просмотрит российского форварда 5
Тюкавин побывал на зимней рыбалке 5
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Боруссия Д Тюкавин Константин Кирьяков Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1768472743
Думаю у Батракова там получилось бы . да и Тюкавин не затеряется .
Ответить
Император Бомжей
1768474243
Да прям, вон брат Беленгема играет в той же Боруссии, а он тот еще корявый паренек, мне думается Тюкавин посильнее него, особенно когда форму наберёт)))
Ответить
FFR
1768481343
Готовящийся трансфер Тюкавина в «Боруссию»????? В Дортмунде сидят и смеются.
Ответить
Artemka444
1768490537
Смешные конечно
Ответить
