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  • Первый тренер Соболева рассказал, что происходит с футболистом

Первый тренер Соболева рассказал, что происходит с футболистом

8 февраля, 20:36
9

Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, высказался об игре форварда «Зенита».

  • Петербуржцы ранее уступили «Краснодару» (0:3) в матче Зимнего кубка РПЛ.
  • Соболев не забил с метра в пустые ворота.

«Ничего не происходит с Соболевым. Семак сказал, что Александр неплохо двигался. Моменты есть, просто он не попадает, но ничего страшного.

Соболев всегда борется, физически он выглядит хорошо. Вся команда еще готовится к сезону. Психологическое состояние у него всегда было нормальное. Непонятно, кто еще будет играть в нападении у «Зенита» во второй части чемпионата. Александру надо продолжать работать», – сказал Горбунов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (9)
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...короче
1770574447
..."Соболев всегда борется. Физически он выглядит отлично" Может ему греко-римской борьбой стоило заняться? Хотя.., центр тяжести явно высоковат у него для этого)...
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Plyash
1770574942
Всё хорошо , прекрасная маркиза , вот только хвостом работать надо по интенсивнее , да про нырки в штрафной пора вспомнить , глядишь , поможет .
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шахта Заполярная
1770577702
Дельфин не всегда попадает, вот и жена стала замечать
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FWSPM
1770578541
просто он не попадает ничего страшного...и так последние три года.
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TOMSON
1770587552
Пока на Бухарова очень похож. На сказать, что не старается, но и толку не много. Надеюсь ситуация изменится.
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алдан2014
1770622807
Кому он вообще интересен?
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