Первый тренер Соболева рассказал, что происходит с футболистом

Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, высказался об игре форварда «Зенита».

Петербуржцы ранее уступили «Краснодару» (0:3) в матче Зимнего кубка РПЛ.

Соболев не забил с метра в пустые ворота.

«Ничего не происходит с Соболевым. Семак сказал, что Александр неплохо двигался. Моменты есть, просто он не попадает, но ничего страшного.

Соболев всегда борется, физически он выглядит хорошо. Вся команда еще готовится к сезону. Психологическое состояние у него всегда было нормальное. Непонятно, кто еще будет играть в нападении у «Зенита» во второй части чемпионата. Александру надо продолжать работать», – сказал Горбунов.