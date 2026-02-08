Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Ждать осталось недолго»: России предрекли скорое возвращение в еврокубки

«Ждать осталось недолго»: России предрекли скорое возвращение в еврокубки

Сегодня, 19:17
11

Россия в ближайшее время вернется на международную арену. Об этом сообщил футбольный агент Паулу Барбоза.

«На мой взгляд, возвращение России в еврокубки все ближе и ближе. Да, это случится не сегодня и не завтра, но ждать осталось недолго. По крайней мере, основное время отстранения уже позади. Сейчас все больше разговоров об этом и президент ФИФА не просто так высказывает свое мнение.

Все понимают, что от возвращения российских команд европейский футбол только выиграет, это пойдет на пользу всем», – сказал Барбоза.

  • Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.
  • Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
  • Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

Источник: «РБ Спорт»
Комментарии (11)
Интерес
1770567737
" На мой взгляд"-недостаточно объективный прогноз. За туманами ничего не видно...
Ответить
Безлимит
1770568117
Гы гы
Ответить
...уефан
1770568146
...кто этих "пророков" блдь, за язык тянет!?...
Ответить
Юбиляр
1770568770
"основное время отстранения уже позади" - Очень хочется в это верить! И как только, так почти сразу!...
Ответить
Foxitkuban
1770568987
Ключевые слова - "На мой взгляд" Это не "предречение, а субъективное мнение. Учи матчасть, бомбарДЫР.
Ответить
mutabor0992
1770570337
А это что за барбос?Бомба будет публиковать мнение каждого пса?
Ответить
k611
1770571776
Время покажет
Ответить
Айболид
1770575001
в этот день объедкина разорвёт мощнейшим пуком .
Ответить
