«Ждать осталось недолго»: России предрекли скорое возвращение в еврокубки

Россия в ближайшее время вернется на международную арену. Об этом сообщил футбольный агент Паулу Барбоза.
«На мой взгляд, возвращение России в еврокубки все ближе и ближе. Да, это случится не сегодня и не завтра, но ждать осталось недолго. По крайней мере, основное время отстранения уже позади. Сейчас все больше разговоров об этом и президент ФИФА не просто так высказывает свое мнение.
Все понимают, что от возвращения российских команд европейский футбол только выиграет, это пойдет на пользу всем», – сказал Барбоза.
- Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.
- Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
- Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.
Источник: «РБ Спорт»