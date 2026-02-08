«Ждать осталось недолго»: России предрекли скорое возвращение в еврокубки

Россия в ближайшее время вернется на международную арену. Об этом сообщил футбольный агент Паулу Барбоза.

«На мой взгляд, возвращение России в еврокубки все ближе и ближе. Да, это случится не сегодня и не завтра, но ждать осталось недолго. По крайней мере, основное время отстранения уже позади. Сейчас все больше разговоров об этом и президент ФИФА не просто так высказывает свое мнение.

Все понимают, что от возвращения российских команд европейский футбол только выиграет, это пойдет на пользу всем», – сказал Барбоза.