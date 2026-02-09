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  • Соболев повздорил с журналистами, «Краснодар» покупает двух игроков РПЛ, Сафонов помог «ПСЖ» победить «Марсель» и другие новости

Соболев повздорил с журналистами, «Краснодар» покупает двух игроков РПЛ, Сафонов помог «ПСЖ» победить «Марсель» и другие новости

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Источник: «Бомбардир»
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