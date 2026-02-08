Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. «Сити» вырвал победу над «Ливерпулем» – Холанд забил с пенальти на 93-й

АПЛ. «Сити» вырвал победу над «Ливерпулем» – Холанд забил с пенальти на 93-й

Сегодня, 21:33
2

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Ливерпулем» на «Энфилде» в 25-м туре АПЛ.

Команда Хосепа Гвардиолы уступала до 84-й минуты, но затем забила два гола. Решающий мяч на счету Эрлинга Холанда – форвард реализовал пенальти на 93-й минуте.

Отставание «Сити» от лидирующего «Арсенала» составляет 6 очков.

Англия. Премьер-лига. 25 тур
Ливерпуль - Манчестер Сити - 1:2 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Д. Собослаи, 74; 1:1 - Б. Силва, 84; 1:2 - Э. Холанд, 90+3 (с пенальти).
Удаления: Д. Собослаи, 90+13 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

FFR
1770576489
Игра просто супер! РПЛ до такого футбола пешком до Китая, как говорится.
Ответить
Айболид
1770577484
гаспромфсёкуил
Ответить
