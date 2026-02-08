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  • Литвинов ответил, чем его удивил Карседо: «Можно провести параллель с Абаскалем»

Литвинов ответил, чем его удивил Карседо: «Можно провести параллель с Абаскалем»

8 февраля, 19:01
2

Защитник «Спартака» рассказал о работе под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

– Есть что‑то, что удивляет в тренировках Карседо?

– Точно ничего нового нет. У всех разный подход. В общем и целом, всe направлено примерно на одно и то же.

– Было упражнение, где в вас кидали мяч.

– Это нацелено на то, чтобы не боялись ударов, машинально не отворачивались от мяча, держим руки перед собой, чтобы не ставили пенальти.

– Карседо показывает, как располагаться на фланге. Как будто это мелочи, базовые знания.

– Мелочей в футболе не бывает, мы это делаем. Учитывая, что была игра, может, не сильная нагрузочная тренировка, но всe отрабатываем.

– Как будто тренер по сравнению с прошлым годом больше всe делает сам.

– Да, он постоянно пытается участвовать в каждом моменте, проговаривает, что надо сделать. Есть и помощники, они точно лучше нас знают, что нужно делать.

– В чем главный контраст со Станковичем?

– Все мы разные люди, есть разные моменты. Открытий точно нет, мы уже работали с испанцами. Можно провести параллель с Абаскалем, где‑то был удивлен, что он настолько вовлечен.

  • Карседо стал тренером «Спартака» 5 января. Он пришел из кипрского «Пафоса».
  • Контракт 52‑летнего испанского специалиста с красно‑белыми рассчитан до 2028 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан Карседо Хуан Карлос
Комментарии (2)
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Интерес
1770567792
Интересно почитать реакцию спартаковцев на подобное сравнение! Будет весело...
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zigbert
1770570313
Что сейчас рассуждать о работе Карседо если официальные матчи ещё не начались.Конечно хотелось бы изменений в игре в лучшую сторону.
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