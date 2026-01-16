Тюкавину предрекли переход в «Барселону»: «Он может стать известным на весь мир»

Экс-игрок «Динамо» Жоаозиньо допустил, что дортмундская «Боруссия» может стать для Константина Тюкавина трамплином в «Барселону».

Сообщалось, что немецкий клуб будет просматривать нападающего на зимнем сборе в Дубае.

«Бундеслига и «Боруссия» – уровень Тюкавина. Здорово, если в ближайший год он перейдeт в дортмундский клуб. Эта команда даст большой потенциал в карьере.

У Кости скорость, техника, мышление на высоком уровне. После этого он как Левандовски может заиграть и в «Барсе».

Он может сделать большой шаг в карьере и стать известным на весь мир. Он готов выступать на высоком уровне», – сказал Жоаозиньо.