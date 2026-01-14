Введите ваш ник на сайте
Увольнение Рахимова из «Рубина» связали с кармой

Сегодня, 09:06
1

Журналист «Известий» Алексей Фомин оценил отставку Рашида Рахимова из «Рубина».

«По увольнению Рахимова. Сейчас многие возмущаются, как некрасиво поступили с тренером, убрав его, когда команда идeт на приличном для себя седьмом месте. Но тут надо вспомнить, как сам Рашид Маматкулович пришeл в Казань. Тогда клуб уволил тренера Юрия Уткульбаева, долгие годы работавшего в системе «Рубина» тренером дубля, а в конце 2022 года подхватившего главную команду в первой лиге после Слуцкого и поднявшего еe с пятого на второе место.

Сейчас уже мало кто помнит, что напичканный лучшими в Лучшей лиге мира игроками «Рубин» мог не вернуться с первого раза в РПЛ. И вернул его туда не Рахимов, как многим кажется. А Уткульбаев, проведший восемь матчей без поражений – четыре победы и четыре ничьи. Правда, четыре ничьи были уже в последних четырeх матчей, но уже посреди этой не самой приятной, но и далеко не катастрофичной серии, руководство зачем-то начало искать нового тренера.

Нет достоверных доказательств, что Рахимов вeл переговоры с «Рубином» ещe до последнего матча под руководством предшественника, но судя по тому, как быстро объявили о рокировке, всe было обговорено заранее, то есть Рашид Маматкулович пришeл на живое место, походя обосрав Уткульбаева, когда заявил о плохом физическом состоянии команды. Теперь карма сработала.

Интересно, как сам Рахимов по ходу прошлого сезона реагировал, когда впервые подвис, и «Рубин» вeл переговоры с Федотовым. Публично попрекал Владимира Валентиновича в подсиживании, в том, что не позвонил ему, когда на него вышел клуб. Почему-то с себя в аналогичной ситуации он за такое не спрашивал», – написал Фомин.

  • Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года.
  • Он вернул команду в РПЛ, после чего финишировал с казанцами на 8-м и 7-м месте в Премьер-лиге.
  • Ожидается, что новым тренером «Рубина» станет испанец Франк Артига.

Источник: телеграм-канал Алексея Фомина
Россия. Премьер-лига Рубин Рахимов Рашид
порт
1768377498
Прям как на НТВ.
