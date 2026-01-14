Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба: «Для чего выкладывать свои полуголые фотографии? Это просто ненормально»

Сегодня, 13:10
10

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о женщинах, которые ведут страницы в социальных сетях.

– В шоу «Натальная карта» ты сказал, что не понимаешь женщин, которые ведут социальные сети. От женского пола реакции не последовало?

– Нет, я же готов к диалогу. Они, конечно, могут кричать: «Ой! Восстание!» А потом: «Тю-тю-тю, какой ты классный». Это надо воспринимать нормально. Я остаюсь при своем мнении.

Бывали дискуссии с мужчинами, женщинами. Звучит вопрос: для чего женщинам выставлять свои фотографии на всеобщее обозрение? Слышу в ответ: почувствовать уверенность, чтобы меня похвалили.

Это же абсурд! Тебе недостаточно твоего мужчины? Мне понравилось выражение мусульман, которые говорят: «Наши женщины на улице спрятаны – но красивые дома». А в нашей стране женщина дома вся в мыле, но надо куда-то выйти – вот это бомба! Мы забываем суть, ищем похвалу не там.

Кстати, еще часто говорят, что о них якобы не так подумают. Нас же воспитывали, грозили пальцем и говорили, что соседи сейчас все услышат. Должно быть все равно вообще на чье-либо мнение, кроме своего окружения! И похвала, и ругань за пределами близких – это ложь.

Например, у девушки есть мужчина. Она же должна принадлежать только ему? Понятно, что она прежде всего красивая для себя – не для кого-либо другого. Но для чего выкладывать свои полуголые фотографии? Это просто ненормально.

– А если обычные фотографии? Например, с семьей?

– Для чего? Чтобы посмотрели, как все хорошо? Мы же видели эти ситуации: «Смотрите, какая у меня замечательная семья! Мы и в Лос-Анджелесе, и на Алтае». Бац! Через месяц развелась.

  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 16 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
