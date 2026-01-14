Моссаковский поставил ЦСКА оценку за трансфер Баринова

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский оценил покупку ЦСКА капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Для ЦСКА – сделка на пять с плюсом. Особенно, учитывая то, что игрока удалось забрать до зимних сборов.

Для Баринова – вызов, (вероятно, последний) сочный контракт и возможность стать частью еще одной команды, насыщенной молодыми русскими игроками.

Для «Локо» – потеря и повод серьезно задуматься, почему воспитанники уходят из клуба почти (или совсем) бесплатно, отказываясь продлевать контракт», – написал Моссаковский.