Моссаковский поставил ЦСКА оценку за трансфер Баринова

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский оценил покупку ЦСКА капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.
«Для ЦСКА – сделка на пять с плюсом. Особенно, учитывая то, что игрока удалось забрать до зимних сборов.
Для Баринова – вызов, (вероятно, последний) сочный контракт и возможность стать частью еще одной команды, насыщенной молодыми русскими игроками.
Для «Локо» – потеря и повод серьезно задуматься, почему воспитанники уходят из клуба почти (или совсем) бесплатно, отказываясь продлевать контракт», – написал Моссаковский.
- Полузащитник перешел в ЦСКА за 2 миллиона евро.
- 29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.
- Дмитрий – чемпион юношеского Евро-2013.
Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского