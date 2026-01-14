Дзюба – о ситуации со слитым интимным видео: «Могу сказать себе: «Артем, ты красава»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вспомнил, как его пытались сломать.

– Есть ли момент, за который ты можешь сказать сам себе: «Артем, ты красава»?

– Таких много. Но главное – то, что происходило после того самого видео...

Меня пытались сломать. Сразу был матч с «Краснодаром», когда фанаты гудели и давили. А я не забил пенальти. В перерыве Магомед Оздоев меня поддержал. Замен у Семака не оставалось. Бывает, что все валится из рук... Ничего не получается. Но это был, наверное, единственный раз за всю карьеру, когда я смог перебороть себя, забил решающий мяч. Это большая победа и гордость. Был на грани между пропастью и воскрешением. Горжусь, что все получилось!