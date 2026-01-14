Введите ваш ник на сайте
  Дзюба – о ситуации со слитым интимным видео: «Могу сказать себе: «Артем, ты красава»

Дзюба – о ситуации со слитым интимным видео: «Могу сказать себе: «Артем, ты красава»

Сегодня, 09:46
7

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вспомнил, как его пытались сломать.

– Есть ли момент, за который ты можешь сказать сам себе: «Артем, ты красава»?

– Таких много. Но главное – то, что происходило после того самого видео...

Меня пытались сломать. Сразу был матч с «Краснодаром», когда фанаты гудели и давили. А я не забил пенальти. В перерыве Магомед Оздоев меня поддержал. Замен у Семака не оставалось. Бывает, что все валится из рук... Ничего не получается. Но это был, наверное, единственный раз за всю карьеру, когда я смог перебороть себя, забил решающий мяч. Это большая победа и гордость. Был на грани между пропастью и воскрешением. Горжусь, что все получилось!

  • В 2020 году в сеть слили интимное видео Дзюбы.
  • Затем его отстранили от сборной России.
  • Артем – лучший бомбардир в истории России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
sochi-2013
1768373301
Негодяй и провокатор писал заголовок!
Ответить
рылы
1768374275
помню тот день. днём захожу на бомбардир - а тут все в комментах на ушах стоят, столько тогда понаписали) а через несколько часов игра с краснодаром в питере, и дзюбу выпускают в старте. вираж ополчился, освистывали его всю игру. впрочем, как и всегда, но куда яростнее. заработали пенальти - дали ему пробить, чтобы поддержать. а он не забил, чем вызвал ещё больше бешенства) правда, потом забил, мы выиграли, а его признали лучшим игроком матча. а лучший обязан подойти к журналистам, получить статуэтку и отвечать на вопросы. а там понятно, какие вопросы были бы) он выкрутился, быстро сказал, что не считает себя лучшим, что сегодня на поле был лучший сутормин, поэтому отдаёт эту награду ему. и сбежал. гы-гы!
Ответить
nik55
1768374499
о таких говорят дурак-дурной
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1768377961
Может Дзюба хочет в кино сниматься?
Ответить
Good_win_ФКСМ
1768383871
красава тот, кто с женщиной))) а онанюга сам с собой, ну иногда с азмуном... ему осталось только в немецкие фильмы податься, а с опытом в бом.жарне - в пассивных ролях
Ответить
