Реакция Губерниева на критику Дзюбы

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на претензии Артема Дзюбы.

Форвард «Акрона» заявил, что Губерниев не понимает в футболе.

«Артeм Дзюба прекрасен! Люблю его! Тут он мне напоминает киноперсонажа Промокашку из культового фильма!

«Ну, так и я могу», – воскликнул Промокашка, глядя на игру Шарапова на фортепиано!» – написал Губерниев.