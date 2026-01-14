Реакция Губерниева на критику Дзюбы

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на претензии Артема Дзюбы.
Форвард «Акрона» заявил, что Губерниев не понимает в футболе.
«Артeм Дзюба прекрасен! Люблю его! Тут он мне напоминает киноперсонажа Промокашку из культового фильма!
«Ну, так и я могу», – воскликнул Промокашка, глядя на игру Шарапова на фортепиано!» – написал Губерниев.
- Журналист работает на ТВ с прошлого века.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории России.
- Артем планирует закончить карьеру в этом году.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева