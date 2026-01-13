Зделар пожаловался на «Зенит»: «Я хотел остаться»

Бывший полузащитник «Зенита» Саша Зделар рассказал, что его выгнали из петербургского клуба без объяснения причин.

С сербским футболистом в августе расторгли контракт.

Он провел в «Зените» около полугода.

Зделар сделал 1 ассист в 10 матчах.

– Почему ты не остался в «Зените»?

– Не знаю. Я хотел остаться. Летом у меня была проблема с пахом, люди из клуба это знали. А когда выздоровел, вернулся в команду, начал тренироваться, то просто за один день [в клубе] приняли решение, что я больше не нужен.

Никто не назвал никакую причину. Спасибо «Зениту» за всe, но я от тренера не слышал объяснений. Мне просто сказали в один день, что я им не нужен.

Наверное, из-за новенького игрока [Жерсона], который уже уехал в «Крузейро».

– А тебе Семак сказал, что ты не нужен?

– Никто из тренеров мне ничего не сказал. Только один человек из клуба позвонил мне, позвал на встречу, и сообщил, что «Зенит» со мной расстанется.

– Зачем ты переходил в «Зенит», если знал, что будет серьeзная конкуренция с Венделом и Барриосом?

– Я подумал, что тренеры посмотрят на тренировки и после станут решать, кто будет играть. Но после двух-трeх месяцев я понял, что в «Зените» это так не работает.

Даже если ты тренировку на сто процентов выполнишь хорошо, то это ничего не гарантирует. Тренеры решают, что этот и этот всегда играют.